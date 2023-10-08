Сколько граждан Молдовы находятся в Израиле

Министерство иностранных дел и евроинтеграции (МИДЕИ) заявило, что пока никто из граждан Молдовы, находящихся в Израиле, не запрашивал поддержку молдавских властей в связи с массированными атаками со стороны сектора Газа.
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