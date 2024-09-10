Москвичи смогут увидеть полярное сияние в ночь на 11 сентября

В ночь на среду, 11 сентября, жители Москвы смогут увидеть полярное сияние из-за магнитной бури. Об этом сообщил профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН) Сергей Богачев в беседе с АГН «Москва».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии