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Красная икра может стать недоступной для большинства жителей России

Красная икра может стать недоступной для большинства жителей России

По данным, озвученным Станиславом Скуйбедой, директором по развитию бизнеса инвестиционного клуба "Лига Инвесторов", в 2025 году в стране может возникнуть дефицит этого деликатеса.

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