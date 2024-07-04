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Доля проваливших экзамен по русскому языку мигрантов выросла в 10 раз

Доля проваливших экзамен по русскому языку мигрантов выросла в 10 раз

Прежде лишь 3% иностранцев не справлялись с тестированиями, но после начала облав на коммерческие центры и коррумпированных чиновников, их доля резко увеличилась.

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