В ГД предложили снизить количество уроков для снижения нагрузки на школьников

По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой ("Справедливая Россия – За правду"), сокращение числа уроков в школе в течение дня может помочь уменьшить нагрузку на учеников без вреда для качества образования.
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