Вучич сообщил о требовании Германии и Франции «решить проблему Косова»

Президент Сербии Александр Вучич в обращении к народу по результатам заседания Совбеза страны заявил, что Германия и Франция, имея поддержку со стороны Соединенных Штатов и Турции, потребовали от Белграда в кратчайшие сроки «решить проблему Косова».