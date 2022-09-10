Наш потерянный мир

34 044 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Olga Chuhutina
    Да сейчас это главное...«Солнце Москвы»: ...
  • Иван Петров
    у Америки такие ракеты есть... испытанные. Россия тоже вроде как испытала, но в серию не пустила. Вот потому США и хо...США в ООН призову...
  • Россиянин
    ст. 310 УК РФ (разглашение данных предварительного расследования). Работает только в том случае, если вы дали подписк...Вымышленные рассл...

Вучич сообщил о требовании Германии и Франции «решить проблему Косова»

Вучич сообщил о требовании Германии и Франции «решить проблему Косова»

Президент Сербии Александр Вучич в обращении к народу по результатам заседания Совбеза страны заявил, что Германия и Франция, имея поддержку со стороны Соединенных Штатов и Турции, потребовали от Белграда в кратчайшие сроки «решить проблему Косова».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх