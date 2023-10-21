Белорусы смогут соревноваться почти во всех профессиональных спортивных лигах России

Министр спорта выступил с предложением включить белорусских атлетов в профессиональные лиги РоссииБорьба за лидерство у профессиональных спортсменов в России может стать более суровой из-за нового пополнения.
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