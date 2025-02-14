МИД Финляндии выступил с заявлением по Украине после разговора Путина и Трампа

Быстрая сделка по Украине с президентом России Владимиром Путиным невозможна. С таким заявлением в интервью немецкому телеканалу RND выступила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, комментируя беседу Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.
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