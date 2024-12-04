Vik Бремя умного человека Начнем с дисклеймера - я не считаю себя шибко умной. Ну может совсем немного.
Ну а кто, если не мы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Симаков
Там, наверное, Воробей его достал. С 27 ноября письма друг другу пишут, никак не выяснят, кто из них умнее. 😀
Ответить
3 час.
Александр Иноземцев
"...кто из них умнее". ============== 😊 Перефразирую слова песни: "Какой там на фиг ум!" © 😄😂🤣
Ответить
2 час.
Иван Агеев
Валерик поблудливее будет, воробей против него слабоват😀
Ответить
2 час.
Свежие комментарии