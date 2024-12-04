Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Иван Агеев
    Валерик поблудливее будет, воробей против него слабоват😀Ну а кто, если не мы
  • Александр Иноземцев
    "...кто из них умнее". ============== 😊 Перефразирую слова песни: "Какой там на фиг ум!" © 😄😂🤣Ну а кто, если не мы
  • Александр Симаков
    Там, наверное, Воробей его достал. С 27 ноября письма друг другу пишут, никак не выяснят, кто из них умнее. 😀Ну а кто, если не мы

Ну а кто, если не мы

Ну а кто, если не мы

Vik Бремя умного человека Начнем с дисклеймера - я не считаю себя шибко умной. Ну может совсем немного.

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Комментарии
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Александр Симаков
Там, наверное, Воробей его достал. С 27 ноября письма друг другу пишут, никак не выяснят, кто из них умнее. 😀
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3 час.
Александр Иноземцев
&quot;...кто из них умнее&quot;. ============== 😊 Перефразирую слова песни: &quot;Какой там на фиг ум!&quot; © 😄😂🤣
Ответить
2 час.
Иван Агеев
Валерик поблудливее будет, воробей против него слабоват😀
Ответить
2 час.

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