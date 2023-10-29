Власти Израиля предложили Эрдогану забрать «убийц» из Газы к себе

В Израиле возмущены поддержкой Турцией палестинцев. После прошедшего накануне многотысячного митинга в Стамбуле в Тель-Авиве выступили с резкой критикой и предложили турецким властям оказывать поддержку не только «издалека», пишет «Коммерсант» со ссылкой на министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира.