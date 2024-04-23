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Закон, порядок, государство

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Спецназ группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

Спецназ группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

Минометчики вели огонь 120-мм осколочно-фугасными снарядами на дистанцию около 5 км с постоянной корректировкой стрельбы оператором БЛА.

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