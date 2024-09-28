Офис Нетаньяху опубликовал фото, на котором он утверждает авиаудар по Бейруту

пресс-служба офиса Нетаньяху Сотрудники офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опубликовал фотографию, на которой, как утверждается, он по телефону из Нью-Йорка утверждает нанесение авиаудара по главному штабу шиитского движения "Хезболла" в Бейруте.