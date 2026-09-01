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ИА Регнум

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Захарова выразила соболезнования Италии в связи с назначением Федорова

Захарова выразила соболезнования Италии в связи с назначением Федорова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 1 сентября на брифинге с журналистами в рамках Восточного экономического форума выразила соболезнования Италии в связи с назначением бывшего министра обороны Украины Михаила Фёдорова советником главы оборонного ведомства страны Гвидо Крозетто.

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