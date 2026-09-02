Правительство РФ обновило стратегию автопрома до 2035 года

Правительство обновило стратегию развития российского автопрома до 2035 года. Как пишет журнал «За рулём», к этому сроку четверть выпуска легковых машин в стране должна приходиться на электромобили и гибриды.
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