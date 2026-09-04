Как очистить микроволновку за 3 минуты: паровой метод против застарелого жира

Каждый раз, открывая дверцу микроволновки, я невольно задерживаю дыхание. Внутри этой, казалось бы, простой техники со временем образуется настоящий музей засохших брызг от супов, соусов и всего, что когда-то слишком бурно разогревалось.
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