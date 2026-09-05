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Глава Минфина США спрогнозировал падение стоимости нефти до $40–50 после конфликта с Ираном

Глава Минфина США спрогнозировал падение стоимости нефти до $40–50 после конфликта с Ираном

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что после завершения военного противостояния с Ираном цена на нефть может обвалиться до $40–50 за баррель.

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