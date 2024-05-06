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Кинолог Голубев: не стоит оставлять питомцев в сомнительных зоогостиницах

Кинолог Голубев: не стоит оставлять питомцев в сомнительных зоогостиницах

Многие владельцы питомцев не знают, куда пристроить своих любимцев на время отпуска. В таких случаях можно рассмотреть вариант размещения в зоогостиницах, однако не стоит отдавать предпочтение сомнительным организациям, сообщил кинолог Владимир Голубев РИАМО.

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