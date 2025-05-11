В России предсказали ответ Зеленского на предложение о переговорах в Стамбуле

Смирнов: Зеленский назовет десять причин, почему не поедет на прямые переговоры Президент Украины Владимир Зеленский найдет причины, чтобы отказаться от прямых переговоров с Россией в Стамбуле, считает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии