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В России предсказали ответ Зеленского на предложение о переговорах в Стамбуле

В России предсказали ответ Зеленского на предложение о переговорах в Стамбуле

Смирнов: Зеленский назовет десять причин, почему не поедет на прямые переговоры Президент Украины Владимир Зеленский найдет причины, чтобы отказаться от прямых переговоров с Россией в Стамбуле, считает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

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