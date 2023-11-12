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Царьград

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Исход СВО предсказан. "Мать русских терминаторов" описала войну будущего

Исход СВО предсказан. "Мать русских терминаторов" описала войну будущего

Ольга Ускова – одна из самых известных в России предпринимательниц и настоящая патриотка. Её компания Cognitive Pilot занимается разработкой и внедрением программного обеспечения с применением искусственного интеллекта (ИИ).

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Комментарии
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Е Пронина
умница Ольга Ускова!!!назначить министром промышленности))
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14 час.

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