Исход СВО предсказан. "Мать русских терминаторов" описала войну будущего

Ольга Ускова – одна из самых известных в России предпринимательниц и настоящая патриотка. Её компания Cognitive Pilot занимается разработкой и внедрением программного обеспечения с применением искусственного интеллекта (ИИ).
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