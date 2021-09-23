Смехотерапия

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15 уморительных открыток с неожиданным концом

15 уморительных открыток с неожиданным концом

А вам не кажется, что сейчас самое время на минутку отвлечься и подарить себе порцию хорошего настроения? Редакция предлагает вашему вниманию подборку самых забавных открыток с неожиданным концом, которая обязательно заставит вас рассмеяться.

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