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Царьград

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Анна Семенович разочаровала фанатов живым исполнением хита

Анна Семенович разочаровала фанатов живым исполнением хита

В августе Анна Семенович, экс-солистка «Блестящих», опубликовала видео своего выступления, где исполнила "Восточные сказки" без фонограммы.

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