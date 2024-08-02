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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Холидэй и Эмбиид выйдут в стартовой пятерке сборной США на матч с Пуэрто-Рико

В субботней встрече олимпийского турнира в основе сборной США появятся Стефен Карри, Девин Букер и Леброн Джеймс, а также Дрю Холидэй и Джоэл Эмбиид.

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