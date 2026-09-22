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Вести Севастополь

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Марина Песчанская вновь избрана депутатами детским омбудсменом Севастополя

Марина Песчанская вновь избрана депутатами детским омбудсменом Севастополя

Марина Песчанская вновь избрана на должность уполномоченного по правам ребёнка в Севастополе.Марина Песчанская вновь избрана депутатами детским омбудсменом Севастополя На пленарном заседании в Заксобрании региона с программной речью выступила уполномоченный по правам ребёнка в городе.

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