Марина Песчанская вновь избрана на должность уполномоченного по правам ребёнка в Севастополе.Марина Песчанская вновь избрана депутатами детским омбудсменом Севастополя На пленарном заседании в Заксобрании региона с программной речью выступила уполномоченный по правам ребёнка в городе.
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