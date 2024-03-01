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Палата №6. Кто эти люди, что хотя Россию нейтрализовать?

Палата №6. Кто эти люди, что хотя Россию нейтрализовать?

Вчерашнее заявление Макрона вызвало во всём мире большой отклик. Эксперты со всего Запада и из России гадают, что же так ужалило Макрона, что он решился на такое? Версий полно.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Автор, вообще, не в теме - версий, якобы, у него полно))). Версия тут одна единственная - Великобритания строит свою валютную зону, в которой она будет сюзереном, а Франция и  Германия- вассалами.  Шольц согласился сразу, Макрон начал выкобениваться, пока ему МИ 6 черные погромы не устроили. Сразу сник. И сейчас выполняет приказы Лондона, как его верный слуга.  Даже образование Веймарского треугольника- союза Германии, Франции и Польши- инициатива Лондона. Как когда-то и формирование Люблинского треугольника.  Просто Лондон привык загребать жар чужими руками. И тут и без великого международника и козе понятно, что  Макрон по просьбе Лондона пытается заставить США изменить свое решение по отказу  от выполнения 5-ой статьи Устава НАТО.  У Великобритании началась истерика, когда они узнали, что даже если Россия раскатает  и Великобританию и всю Европу  в порошок-  США промолчат.  ВОТ В ЧЕМ ДЕЛО!!! А не в невыделенных средствах на Украину!!!  Международники.. мать их.  США официально кинули Европу, но те не могут с этим смириться, и визжат, как резаные свиньи от ужаса.  И никуда  Европе уже идти не надо, надо сесть, поплакать и успокоиться. И заняться новой Ялтой. А ужас как не хочется!))
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