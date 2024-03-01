Палата №6. Кто эти люди, что хотя Россию нейтрализовать?

Natalija Osminina

Автор, вообще, не в теме - версий, якобы, у него полно))). Версия тут одна единственная - Великобритания строит свою валютную зону, в которой она будет сюзереном, а Франция и Германия- вассалами. Шольц согласился сразу, Макрон начал выкобениваться, пока ему МИ 6 черные погромы не устроили. Сразу сник. И сейчас выполняет приказы Лондона, как его верный слуга. Даже образование Веймарского треугольника- союза Германии, Франции и Польши- инициатива Лондона. Как когда-то и формирование Люблинского треугольника. Просто Лондон привык загребать жар чужими руками. И тут и без великого международника и козе понятно, что Макрон по просьбе Лондона пытается заставить США изменить свое решение по отказу от выполнения 5-ой статьи Устава НАТО. У Великобритании началась истерика, когда они узнали, что даже если Россия раскатает и Великобританию и всю Европу в порошок- США промолчат. ВОТ В ЧЕМ ДЕЛО!!! А не в невыделенных средствах на Украину!!! Международники.. мать их. США официально кинули Европу, но те не могут с этим смириться, и визжат, как резаные свиньи от ужаса. И никуда Европе уже идти не надо, надо сесть, поплакать и успокоиться. И заняться новой Ялтой. А ужас как не хочется!))