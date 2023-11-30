На улице Народного Ополчения пройдут тренировки по катанию на коньках

В столице открылась регистрация на зимний сезон проекта “Мой спортивный район”. Уже совсем скоро, с 1 декабря профессиональные тренеры Мосгорспорта бесплатно будут учить кататься на коньках всех желающих.
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