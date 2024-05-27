Наказание за агрессию: «опасные» водители рискуют остаться без прав

Кабмин одобрил законопроект, устанавливающий ответственность за опасное вождение. Эксперты отмечают, что уже восемь лет складывается парадоксальная ситуация, когда в ПДД есть прямой запрет на агрессивную манеру езды, а в КоАП за данные действия санкций нет.