Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 023 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Миллиарды налогоплательщиков как 1 копейка в трубу улетают.В Германии нетюпроблем,как деньги народа дарить подлеам Ук...Германия и Украин...
  • Eduard
    Это соучастник!Очередной курьер ...
  • Eduard
    Ему не надоело,ему приказывают,а это огромная разница!Зеленскому надоел...

Грушко: ЕС готовится к военному столкновению с Россией для стратегического поражения

Грушко: ЕС готовится к военному столкновению с Россией для стратегического поражения

Замглавы МИД России Александр Грушко сообщил, что Европейский Союз стремится нанести стратегическое поражение России через подготовку к военному столкновению и введение новых санкций, что негативно влияет и на экономику самого ЕС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх