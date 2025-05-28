Замглавы МИД России Александр Грушко сообщил, что Европейский Союз стремится нанести стратегическое поражение России через подготовку к военному столкновению и введение новых санкций, что негативно влияет и на экономику самого ЕС.
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