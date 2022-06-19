Заслуженного учителя России Марию Денисову чествовали в РГУ им. С.А. Есенина

Встреча, приуроченная к 90-летию Марии Ивановны Денисовой, состоялась 18 июня. Министр образования и молодёжной политики Рязанской области Ольга Щетинкина поздравила Марию Денисову от имени врио главы региона, – сообщает областное правительство.