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Заслуженного учителя России Марию Денисову чествовали в РГУ им. С.А. Есенина

Заслуженного учителя России Марию Денисову чествовали в РГУ им. С.А. Есенина

Встреча, приуроченная к 90-летию Марии Ивановны Денисовой, состоялась 18 июня. Министр образования и молодёжной политики Рязанской области Ольга Щетинкина поздравила Марию Денисову от имени врио главы региона, – сообщает областное правительство.

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