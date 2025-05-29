Томенко: расходы на соцвыплаты жителям Алтая превысили 60 млрд рублей в 2024 году

В эту сумму также вошли и социальные услуги В 2024 году объем расходов на социальные выплаты и услуги жителям Алтайского края превысил 60 миллиардов рублей, сообщил губернатор Виктор Томенко в ходе отчета о работе правительства региона за прошлый год.