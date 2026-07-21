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МОСИНФОРМ

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Два помещения для бизнеса на улице Маросейке выставили на городские торги

Два помещения для бизнеса на улице Маросейке выставили на городские торги

В Басманном районе Москвы на открытые торги выставили два коммерческих помещения площадью 209,6 и 260,5 квадратного метра.

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