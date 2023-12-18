Мнемодайджест: исследования памяти в октябре 2023 года￼

В науке постоянно выходят статьи, повествующие о различных исследованиях памяти. Мы, как правило, пишем о них отдельно, либо рассказываем в составе дайджестов публикаций из ведущих журналов (Nature, Science).
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