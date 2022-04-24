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Глава МИД Австрии выступил против вступления Украины в ЕС

Глава МИД Австрии выступил против вступления Украины в ЕС

Глава австрийского МИД призвал разработать новую модель сотрудничества между Украиной и ЕС.Александер Шалленберг заявил, что считает необходимым дальнейшее укрепление связей между Киевом и Брюсселем, однако не поддерживает вступление Украины в ЕС.

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