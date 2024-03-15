Улица Худякова в Адлере скоро станет центром притяжения из-за количества граффити И это не может не радовать.
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Улица Худякова в Адлере скоро станет центром притяжения из-за количества граффити И это не может не радовать.