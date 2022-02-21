Минтруд может реформировать пенсионную систему

Предлагается ввести изменения в федеральные законы 111 и 56 «Об инвестировании средств пенсионных накоплений в РФ» и «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений».
Предлагается ввести изменения в федеральные законы 111 и 56 «Об инвестировании средств пенсионных накоплений в РФ» и «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений».
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