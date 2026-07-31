Астраханка спрятала в дереве туристический нож знакомого, который убил оппонента

Теперь она в этом созналась. Следственным отделом по Ленинскому району Астрахани СУ СКР возбуждено уголовное дело в отношении 55-летней местной жительницы, подозреваемой в укрывательстве особо тяжкого преступления.
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