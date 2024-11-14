Большинству петербуржцев приходилось ходить на работу во время болезни

Для молодёжи более характерно работать с недомоганием, чем для тех, кто старше В семи из десяти петербургских компаний доплаты сверх выплат по листкам временной нетрудоспособности не производятся, передают в пресс-службе Superjob.
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