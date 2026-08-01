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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Селебрини: «Макклин хотел продлить контракт с «Сан-Хосе» за год до завершения договора новичка и дать Гриру время, чтобы разработать план. Он как бы сказал: «Хочу помочь команде»

Пэт Бриссон, агент нападающего « Сан-Хосе » Макклина Селебрини , рассказал об инициативе хоккеиста в вопросе подписания нового контракта.

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