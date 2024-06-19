Представитель Общественного совета при МВД РФ проверил качество оказания госуслуг свердловской полицией

В рамках Всероссийской акции «Гражданский мониторинг» деятельность подразделения по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области проинспектировали представитель Общественного совета при МВД России Алексей Трифонов и его коллега из Екатеринбурга Борис Булдаков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии