ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков "Автодор" разработал музыкальную разметку для своих трасс. В этом году ее планируют испытать на участке трассы М-11 (Москва – Санкт-Петербург), сообщил глава госкомпании Вячеслав Петушенко.
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