Израильские правые призывают к убийству имама Аль-Аксы

РАМАЛЛА (ИА Реалист). Шейх Экрима Сабри, имам иерусалимской мечети Аль-Акса, входит в число десятков палестинцев, чьи имена и местонахождение были опубликованы в крайне правом израильском телеграм-канале с призывом к их убийству.