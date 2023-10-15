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ИА Реалист

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Израильские правые призывают к убийству имама Аль-Аксы

Израильские правые призывают к убийству имама Аль-Аксы

РАМАЛЛА (ИА Реалист). Шейх Экрима Сабри, имам иерусалимской мечети Аль-Акса, входит в число десятков палестинцев, чьи имена и местонахождение были опубликованы в крайне правом израильском телеграм-канале с призывом к их убийству.

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Svetlana Kuzmina
Экстремизм Израиля доведёт его до цугундера.
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