Израильские правые призывают к убийству имама Аль-Аксы

РАМАЛЛА (ИА Реалист). Шейх Экрима Сабри, имам иерусалимской мечети Аль-Акса, входит в число десятков палестинцев, чьи имена и местонахождение были опубликованы в крайне правом израильском телеграм-канале с призывом к их убийству.
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