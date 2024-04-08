Роналду получил красную карточку и замахнулся на судью в матче Суперкубка СА Португальский нападающий «Аль-Насара» Криштиану Роналду получил прямую красную карточку в матче полуфинала Суперкубка Саудовской Аравии (СА) с «Аль-Хилялем».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии