В "Ахмате" рассказали, к чему ВСУ оказались не готовы в курском приграничье

Украинские боевики оказались не готовы отражать удары российских беспилотников с управлением по оптоволоконному кабелю в приграничных районах Курской области, рассказал командир разведгруппы спецназа "Ахмат" с позывным Аид в беседе с "Известиями".
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