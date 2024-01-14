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Будни мужчин. Все что нам интересно

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Ругательное слово: «зеленые и экологические» цели превратились в табу в американском бизнесе

Ругательное слово: «зеленые и экологические» цели превратились в табу в американском бизнесе

Выражение «зеленые и климатические» цели превратилось из модного клише, которое каждый консультант по инвестициям, компания или правительственный чиновник должны были знать и упоминать по случаю и без, в «последнее ругательное слово в корпоративной Америке».

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