Мошенники создали фейк-аккаунт главы Касимова Ивана Бахилова

Чиновник уже не впервые становится объектов внимания злоумышленников. "Мошенниками в очередной раз создан аккаунт с использованием моей фотографии и данных, с которого рассылается информация и происходит попытка завязать разговор", - рассказал Иван Бахилов.
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