Вопросы внедрения АУСН обсудили за круглым столом в Мособлдуме

Темой мероприятия, проведенного в формате видеоконференцсвязи, стало обсуждение хода реализации на территории Московской области проекта по внедрению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН)».
Темой мероприятия, проведенного в формате видеоконференцсвязи, стало обсуждение хода реализации на территории Московской области проекта по внедрению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН)».
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