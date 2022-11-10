III СТОЛЫПИН-ФОРУМ

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Вопросы внедрения АУСН обсудили за круглым столом в Мособлдуме

Вопросы внедрения АУСН обсудили за круглым столом в Мособлдуме

Темой мероприятия, проведенного в формате видеоконференцсвязи, стало обсуждение хода реализации на территории Московской области проекта по внедрению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН)».

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