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Августовская стабильность рубля: почему валюта держится и что будет к концу недели

Конец августа традиционно воспринимается как период повышенной турбулентности для российской валюты. Сезон отпусков, снижение деловой активности и накопленные внешнеполитические риски обычно создают давление на рубль.

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