Августовская стабильность рубля: почему валюта держится и что будет к концу недели

Конец августа традиционно воспринимается как период повышенной турбулентности для российской валюты. Сезон отпусков, снижение деловой активности и накопленные внешнеполитические риски обычно создают давление на рубль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии