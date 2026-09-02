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Север Пресс

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Речной рейс между Уренгоем и Самбургом отменен из-за непогоды

Речной рейс между Уренгоем и Самбургом отменен из-за непогоды

Погодные условия не позволили выполнить речной рейс из Уренгоя в Самбург 2 сентября. Отправление перенесено на сутки, сообщила администрация Пуровского района.

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