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Происшествия

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В Самарской области сотрудники ДПС сопроводили автомобиль с роженицей до больницы

В девятом часу утра 2 февраля текущего года инспекторы отдельного взвода дорожно-постовой службы Госавтоинспекции Волжского района лейтенант полиции Дмитрий Плешаков и старший лейтенант полиции Антон Пушкарев несли службу на 23-м километре автодороги «Самара - Бугуруслан», когда к ним за помощью обратился водитель автомобиля, сообщивший о том, что в его машине находится беременная супруга, у которой начались схватки, и ее нужно срочно доставить в медицинское учреждение.

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