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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шестеркин – 3-й в истории «Рейнджерс» вратарь, выигравший все 5 матчей со старта плей-офф. До рекорда Рихтера – 2 победы

Он стал третьим в истории «Рейнджерс» вратарем с таким достижением. Рекорд принадлежит Майку Рихтеру – 7 побед подряд со старта плей НХЛ-1994.

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