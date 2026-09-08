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Царьград

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Мыши предсказали грозу и пожары: традиции предков о грызунах

Мыши предсказали грозу и пожары: традиции предков о грызунах

Наши предки считали, что поведение мышей предвещает различные события. Возня мышей может указывать на приближение грозы, их бегство из дома — на пожар, а нашествие может предупреждать о неурожае, болезнях или войнах.

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